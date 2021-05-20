Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными

Красноярск, 20 мая. Заключенные должны быть задействованы на тех работах, куда привлекают трудовых мигрантов, считает директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Глава службы принял участие в заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске. Во время встречи он посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными, чтобы наладить поток на объектах, где не хватает рабочей силы.

Калашников обратился к омбудсменам с просьбой поднять этот вопрос в каждом субъекте. По его мнению, заключенные могут трудиться в рамках общежития или получить условия от работодателя для проживания с семьей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве ранее сообщила о столкновении мигрантов на юго-западе столицы.