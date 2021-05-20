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20 мая 09:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
Все новости

Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют

Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 20 мая. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В настоящий момент американская валюта торгуется на отметке 73,9 рубля за денежную единицу.

Курс евро также продемонстрировал рост на старте торгов Мосбиржи. Европейская валюта подросла на 15 копеек, составив 90,1 рубля.

Накануне курс рубля сумел укрепить свои позиции на фоне новостей, что сейчас США не станут вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Факт того, что Соединенные Штаты ограничились локальными мерами, оказал серьезную поддержку российскому рынку, отметили аналитики.

валюта торги мосбиржа
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Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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