Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют

Москва, 20 мая. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В настоящий момент американская валюта торгуется на отметке 73,9 рубля за денежную единицу.

Курс евро также продемонстрировал рост на старте торгов Мосбиржи. Европейская валюта подросла на 15 копеек, составив 90,1 рубля.

Накануне курс рубля сумел укрепить свои позиции на фоне новостей, что сейчас США не станут вводить новые санкции против «Северного потока — 2». Факт того, что Соединенные Штаты ограничились локальными мерами, оказал серьезную поддержку российскому рынку, отметили аналитики.