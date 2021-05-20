Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 20 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная развитию кикбоксинга в России и Санкт-Петербурге.
Гости студии:
— Сергей Сергеевич Трубников и Алишер Уктамович Таджибаев, организаторы турниров ProK-1;
— Вячеслав Викторович Тисленко, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области;
— Антон Владимирович Соловьев, заместитель председателя Совета директоров ЦФКСиЗ в Петербурге, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу;
— Владимир Александрович Тюрин, чемпион мира по тайскому боксу;
— Михаил Владимирович Герасимов, исполняющий обязанности президента Федерации кикбоксинга России;
— Петр Казанский, вице-президент Федерации неолимпийских видов спорта.
Напомним, с 4 по 8 мая в Челябинске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Турнир собрал 1962 спортсменов из 62 регионов России.
Этот чемпионат стал заключительным и сформировал национальную команду страны 2021. Его победители в составе сборной России выступят на октябрьском чемпионате мира в Италии.
На пресс-конференции гости расскажут о перспективах этого вида спорта и проблемах, которые предстоит решить.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
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