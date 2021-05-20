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20 мая 09:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com/PD  / 

В четверг, 20 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная развитию кикбоксинга в России и Санкт-Петербурге.

Гости студии:

— Сергей Сергеевич Трубников и Алишер Уктамович Таджибаев, организаторы турниров ProK-1;

— Вячеслав Викторович Тисленко, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области;

— Антон Владимирович Соловьев, заместитель председателя Совета директоров ЦФКСиЗ в Петербурге, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу;

— Владимир Александрович Тюрин, чемпион мира по тайскому боксу;

— Михаил Владимирович Герасимов, исполняющий обязанности президента Федерации кикбоксинга России;

— Петр Казанский, вице-президент Федерации неолимпийских видов спорта.

Напомним, с 4 по 8 мая в Челябинске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Турнир собрал 1962 спортсменов из 62 регионов России.

Этот чемпионат стал заключительным и сформировал национальную команду страны 2021. Его победители в составе сборной России выступят на октябрьском чемпионате мира в Италии.

На пресс-конференции гости расскажут о перспективах этого вида спорта и проблемах, которые предстоит решить.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия спорт кикбоксинг
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