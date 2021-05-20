Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 20 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная развитию кикбоксинга в России и Санкт-Петербурге.

Гости студии:

— Сергей Сергеевич Трубников и Алишер Уктамович Таджибаев, организаторы турниров ProK-1;

— Вячеслав Викторович Тисленко, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу, президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области;

— Антон Владимирович Соловьев, заместитель председателя Совета директоров ЦФКСиЗ в Петербурге, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу;

— Владимир Александрович Тюрин, чемпион мира по тайскому боксу;

— Михаил Владимирович Герасимов, исполняющий обязанности президента Федерации кикбоксинга России;

— Петр Казанский, вице-президент Федерации неолимпийских видов спорта.

Напомним, с 4 по 8 мая в Челябинске прошел чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции. Турнир собрал 1962 спортсменов из 62 регионов России.

Этот чемпионат стал заключительным и сформировал национальную команду страны 2021. Его победители в составе сборной России выступят на октябрьском чемпионате мира в Италии.

На пресс-конференции гости расскажут о перспективах этого вида спорта и проблемах, которые предстоит решить.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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