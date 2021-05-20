Сын Михаила Круга не смог смириться со смертью отца

Москва, 20 мая. Сын известного шансонье Михаила Круга Александр до сих пор не может принять тот факт, что его отца уже нет в этом мире. Молодой человек часто думает о смерти родителя.

Сын у Круга и его жены Ирины появился в конце мая 2002 года. А спустя чуть больше месяца произошло страшное событие — убийство музыканта.

Немного подросший мальчик, видя в доме фотографии покойного отца, расспрашивал родственников, что произошло и где находится его родитель. Тетя рассказала, что Михаила Круга убили. Юный Саша спокойно воспринял эту новость, но, как оказалось, потом эти слова сильно ударили по его здоровью. У него стали сдавать нервы.

«Нервные срывы и слезы. Иногда это бывает и сейчас. Я могу лежать ночью, думать об отце, и вдруг начинается тремор. Первый глобальный нервный срыв у меня случился в 12 лет. Мы с мамой отдыхали в Таиланде, и я наговорил ей всякой ерунды, ревел при этом и причитал: «Где мой папа?» — приводит газета «Жизнь» слова Александра Круга.

Ирина Круг отправила сына к психологу. До сих пор сын артиста задает себе уйму вопросов об отце. В частности, он не понимает, за что убили музыканта, который был «прекрасным человеком, легендой».

«У меня не было отцовского плеча. Я до сих пор не могу с этим примириться. Иногда хочу позвонить ему и сказать: «Привет, пап». Он снится мне», — сказал Круг-младший.

Михаил Круг умер 1 июля 2002 года. На его дом, где он был вместе с семьей, напали преступники. Музыкант получил тяжелое ранение, защищая своих родных.