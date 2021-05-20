Объем досрочного погашения ипотеки упал почти на четверть в России

Москва, 20 мая. Россияне сократили объем досрочного погашения ипотеки до 512,5 миллиарда рублей в первом квартале 2021 года, следует из данных Банка России.

В январе-марте этого года объем досрочных погашений ипотеки в рублях упал по сравнению с четвертым кварталом 2020 года на 24,6%. За счет собственных средства заемщики в первом квартале текущего года вернули 455,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

В первом квартале прошлого года ситуация с погашениями ипотеки оставалась стабильной, россияне выплатили раньше срока жилищных кредитов на 396,5 миллиарда рублей. В октябре-декабре 2019 года показатель составлял 394,8 миллиарда рублей.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что банки с января по апрель текущего года выдали 613 тыс. ипотечных кредитов. По его словам, показатели выдачи остаются высокими за счет низких ставок и действующей программы льготной ипотеки.