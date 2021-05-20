Роскосмос снизил число спутников наблюдения при создании "Сферы"

Москва, 20 мая. Российская многофункциональная спутниковая система "Сфера" лишиться части спутников дистанционного зондирования. Это следует из материалов "Роскосмоса".

В систему войдут около 380 спутников, что на треть меньше той цифры, которая планировалась ранее. Об этом заявил на круглом столе в Москве первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, пишет РИА Новости.

Сокращения коснулись группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Суммарно останется 84 аппарата "Беркут" вместо 211, а вместо 37 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP" — 12 таких аппаратов. Развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы. Новые сроки в материалах не указаны.

Госкорпорация «Роскосмос» отложила разработку эскиза ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180 на 2022 год. На создание эскизного проекта ракеты «Союз-6» планируется потратить 166,2 миллиона рублей.