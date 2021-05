Netflix запускает сериал по вселенной «Семейки Аддамс»

Лос-Анджелес, 20 мая. Стриминговый сервис Netflix объявил, что запускает в разработку спин-офф «Семейки Аддамс». Главным персонажем будет Уэнзди. Постановщиком сериала выступит Тим Бертон.

Представители компании через официальный аккаунт в Twitter сообщили, что актриса Дженна Ортега назначена на главную роль. Она воплотит на экране старшую дочь в семействе Аддамс. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Кроме того, этот проект станет телевизионным дебютом для режиссера Тима Бертона, который известен по таким фильмам и мультфильмам как «Эдвард руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Кошмар перед Рождеством», «Алиса в Стране чудес и т. д.

Сам спин-офф об Уэнзди будет состоять из восьми серий. По сюжету ее отправят в Академию Невермора, где она будет пытаться овладеть своими новыми экстрасенсорными способностями. Она также должна будет покончить с чудовищным убийством в местном городе и решить сверхъестественную тайну, в которую были вовлечены ее родители 25 лет назад.

Happy Wednesday! @JennaOrtega will play the iconic Wednesday Addams in our upcoming live-action Wednesday series, directed by Tim Burton. pic.twitter.com/Z9LDKwT3MA