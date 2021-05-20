Сотрудники трех ведомств проверили соблюдение правил рыболовства на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 20 мая. В акватории Авачинского залива должностные лица проверили, не нарушают ли владельцы водного транспорта правила плавания, сообщили в пресс-центре краевого управления МЧС.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила пользования маломерными судами. Индивидуальные спасательные средства должны находиться на борту по количеству людей. Кроме этого, изменились нормы комплектации и оборудования катеров и лодок.

В ходе очередных межведомственных рейдов в акватории Авачинского залива выяснилось, что все судоводители знали о нововведениях. Практически ни у кого не было на борту необходимого количества фальшфейеров, ракет бедствия и других сигнальных пиротехнических средств.

Местным рыбакам сделали предупреждение и напомнили, что ознакомиться с подробностями нововведений можно в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности маломерных судов». В ведомстве напомнили о запрете ставить ловушки на судовом ходу, поскольку это затрудняет движение большим судам.

Ранее Леноблводоканал поделился списком лучших озер для рыбалки в области. В этот перечень вошли пять водоемов.