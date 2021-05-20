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20 мая 09:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Юрист рассказала, из какой квартиры органы опеки могут забрать ребенка

Общество
Юрист рассказала, из какой квартиры органы опеки могут забрать ребенка
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 20 мая. Органы опеки могут счесть условия жизни угрожающими физическому и психологическому здоровью ребенка, если увидят несколько тревожных признаков в квартире.

Запущенное состояние квартиры, отсутствие отдельных спальных детских мест и следы гниения могут послужить поводом для изъятия ребенка из семьи, сообщает РИА Новости.

«При визите проверяют общее состояние квартиры жилье оценивают на предмет чистоты, наличия неприятных запахов, гниения, сырости. Также проверяется наличие отдельных спальных мест для детей», — рассказал управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Также сотрудников органов опеки может насторожить отсутствие места для учебы, большое количество насекомых в квартире или комнате.

Недавно общественный деятель и руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич рассказала, как относится к абортам. По ее мнению, такой шаг можно приравнять к жесткой смертной казни.

дети квартира опека
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