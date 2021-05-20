Юрист рассказала, из какой квартиры органы опеки могут забрать ребенка

Москва, 20 мая. Органы опеки могут счесть условия жизни угрожающими физическому и психологическому здоровью ребенка, если увидят несколько тревожных признаков в квартире.

Запущенное состояние квартиры, отсутствие отдельных спальных детских мест и следы гниения могут послужить поводом для изъятия ребенка из семьи, сообщает РИА Новости.

«При визите проверяют общее состояние квартиры жилье оценивают на предмет чистоты, наличия неприятных запахов, гниения, сырости. Также проверяется наличие отдельных спальных мест для детей», — рассказал управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Также сотрудников органов опеки может насторожить отсутствие места для учебы, большое количество насекомых в квартире или комнате.

Недавно общественный деятель и руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич рассказала, как относится к абортам. По ее мнению, такой шаг можно приравнять к жесткой смертной казни.