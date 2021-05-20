Минэнерго исключило рост розничных цен на топливо из-за волатильности в опте

Москва, 20 мая. Минэнерго РФ исключило дефицит топлива и рост цен на него на АЗС из-за волатильности оптовой стоимости.

С начала мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин марки Аи-92 подорожал на 2,1%, до 53 238 рублей за тонну, цена Аи-95 выросла на 4,8%, до 57 455 рублей за тонну.

«Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%)», — сообщили РИА Новости в Минэнерго.

По данным министерства, топливный рынок в мае продолжает находиться под влиянием растущих внешних котировок на нефтепродукты и нефть. В Минэнерго отметили, что уже принят ряд срочных мер для минимизации влияния цен на топливо в мире и на их рост внутри страны.

Ранее первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин заявил, что увеличение количества продукта на биржевых площадках и снижение налоговой нагрузки позволят снизить цены на бензин в России. Он напомнил о поручении кабмина Министерству энергетики РФ подготовить проекты актов об установлении временного запрета экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».