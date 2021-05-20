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09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Минэнерго исключило рост розничных цен на топливо из-за волатильности в опте

Экономика
Минэнерго исключило рост розничных цен на топливо из-за волатильности в опте
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 мая. Минэнерго РФ исключило дефицит топлива и рост цен на него на АЗС из-за волатильности оптовой стоимости.

С начала мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин марки Аи-92 подорожал на 2,1%, до 53 238 рублей за тонну, цена Аи-95 выросла на 4,8%, до 57 455 рублей за тонну.

«Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%)», — сообщили РИА Новости в Минэнерго.

По данным министерства, топливный рынок в мае продолжает находиться под влиянием растущих внешних котировок на нефтепродукты и нефть. В Минэнерго отметили, что уже принят ряд срочных мер для минимизации влияния цен на топливо в мире и на их рост внутри страны.

Ранее первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин заявил, что увеличение количества продукта на биржевых площадках и снижение налоговой нагрузки позволят снизить цены на бензин в России. Он напомнил о поручении кабмина Министерству энергетики РФ подготовить проекты актов об установлении временного запрета экспорта «отдельных видов нефтепродуктов».

минэнерго цены бензин
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Все новости / Экономика / Минэнерго исключило рост розничных цен на топливо из-за волатильности в опте
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