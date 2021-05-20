Сальма Хайек вспомнила, как чуть не умерла от COVID-19

Лос-Анджелес, 20 мая. Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что в 2020 году серьезно переболела коронавирусом и даже могла умереть от осложнений.

Звезда фильма «Одноклассники» дала интервью изданию Variety. Она вспомнила, как в начале коронавирусной пандемии заразилась COVID-19, что едва не закончилось для нее летальным исходом. Она держала эту историю в тайне, но решила рассказать о ней.

«Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо. Я сказала: «Нет, спасибо. Я лучше умру дома», — рассказала Хайек.

Актриса провела около семи недель в одиночестве в одной из комнат дома. В какой-то момент врачам пришлось дать ей кислород. Сама голливудская звезда говорит, что до сих пор полностью не восстановилась после болезни.

Однако в апреле она вернулась на работу, чтобы сняться в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». В нем она играет ясновидящую, осужденную за помощь Патриции Реджани (ее на экране воплотила певица Леди Гага) в организации убийства ее бывшего мужа Маурицио Гуччи (его играет актер Адам Драйвер), наследника империи дома моды Гуччи.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет вспомнила свой первый день на съемках фильма «Аватар-2». Звезда «Титаника» заявила, что очень нервничала, хотя и была хорошо знакома с режиссером Джеймсом Кэмероном.