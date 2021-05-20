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новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Сальма Хайек вспомнила, как чуть не умерла от COVID-19

Шоу-бизнес
Сальма Хайек вспомнила, как чуть не умерла от COVID-19
instagram.com  /  @salmahayek

Лос-Анджелес, 20 мая. Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, что в 2020 году серьезно переболела коронавирусом и даже могла умереть от осложнений.

Звезда фильма «Одноклассники» дала интервью изданию Variety. Она вспомнила, как в начале коронавирусной пандемии заразилась COVID-19, что едва не закончилось для нее летальным исходом. Она держала эту историю в тайне, но решила рассказать о ней.

«Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо. Я сказала: «Нет, спасибо. Я лучше умру дома», — рассказала Хайек.

Актриса провела около семи недель в одиночестве в одной из комнат дома. В какой-то момент врачам пришлось дать ей кислород. Сама голливудская звезда говорит, что до сих пор полностью не восстановилась после болезни.

Однако в апреле она вернулась на работу, чтобы сняться в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи». В нем она играет ясновидящую, осужденную за помощь Патриции Реджани (ее на экране воплотила певица Леди Гага) в организации убийства ее бывшего мужа Маурицио Гуччи (его играет актер Адам Драйвер), наследника империи дома моды Гуччи.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет вспомнила свой первый день на съемках фильма «Аватар-2». Звезда «Титаника» заявила, что очень нервничала, хотя и была хорошо знакома с режиссером Джеймсом Кэмероном.

кино голливуд сальма хайек коронавирус COVID-19
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