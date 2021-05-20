Российский бизнес предупредили о высоких налогах на недвижимость

Москва, 20 мая. Затраты бизнеса на земельный и имущественный налоги стали сопоставимы со стоимостью аренды, заявил общественный омбудсмен Москвы по кадастровой оценке Кирилл Кулаков.

Кулаков напомнил, что налоги на землю и имущество рассчитываются на основании кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая регулярно пересматривается. Это ведет к росту налогов.

«Так, например, увеличение кадастровой стоимости даже на 10% влечет в Москве повышение налога на имущество физических лиц в среднем на 100–150 рублей за квадратный метр жилья экономкласса, а налога на имущество организаций для коммерческой недвижимости, соответственно, на 2–3 тысячи рублей за каждый метр (почти в 20 раз больше)», — цитирует Кулакова «Российская газета».

Такие затраты при общем падении выручки становятся существенными. Проблема не менее остро стоит и в регионах, где ниже маржинальность бизнеса, уточнил общественный омбудсмен. По его словам, действующий механизм кадастровой оценки создает ситуацию, при которой «налог на недвижимость соразмерен арендной плате за тот же объект».

Ранее бизнесмен Дмитрий Потапенко заявил, что если россиянин получает минимальную оплату труда, он не должен платить никаких налогов. Предприниматель напомнил, что «в России одни из самых высоких налогов: 39% на труд и 20% НДС».