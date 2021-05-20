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новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
09:09
Общество
Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
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Российский бизнес предупредили о высоких налогах на недвижимость

Экономика
Российский бизнес предупредили о высоких налогах на недвижимость
pxhere.com

Москва, 20 мая. Затраты бизнеса на земельный и имущественный налоги стали сопоставимы со стоимостью аренды, заявил общественный омбудсмен Москвы по кадастровой оценке Кирилл Кулаков.

Кулаков напомнил, что налоги на землю и имущество рассчитываются на основании кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая регулярно пересматривается. Это ведет к росту налогов.

«Так, например, увеличение кадастровой стоимости даже на 10% влечет в Москве повышение налога на имущество физических лиц в среднем на 100–150 рублей за квадратный метр жилья экономкласса, а налога на имущество организаций для коммерческой недвижимости, соответственно, на 2–3 тысячи рублей за каждый метр (почти в 20 раз больше)», — цитирует Кулакова «Российская газета».

Такие затраты при общем падении выручки становятся существенными. Проблема не менее остро стоит и в регионах, где ниже маржинальность бизнеса, уточнил общественный омбудсмен. По его словам, действующий механизм кадастровой оценки создает ситуацию, при которой «налог на недвижимость соразмерен арендной плате за тот же объект».

Ранее бизнесмен Дмитрий Потапенко заявил, что если россиянин получает минимальную оплату труда, он не должен платить никаких налогов. Предприниматель напомнил, что «в России одни из самых высоких налогов: 39% на труд и 20% НДС».

налоги бизнес недвижимость
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Все новости / Экономика / Российский бизнес предупредили о высоких налогах на недвижимость
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