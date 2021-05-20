Режиссер Андрей Батов рассказал, почему взялся за съемки «Туриста»

Москва, 20 мая. Релиз картины «Турист» прошел 19 мая на телеканале НТВ. «Слово и Дело» побеседовали с режиссером фильма Андреем Батовым и узнали о его впечатлениях от работы над лентой.

Картина «Турист» рассказывают историю о событиях, которые произошли в декабре прошлого года в Центральноафриканской Республике. По договоренности России и ЦАР инструктор, носящий позывной Турист, оказался в Африке, где в компании своих сослуживцев проводит обучение военнослужащих национальной армии ЦАР FACA. В этот момент банды «Коалиция патриотов за перемены» под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе хотят осуществить госпереворот.

Журналисты «Слово и Дело» пообщались с режиссером фильма Андреем Батовым и обсудили мотивацию к созданию фильма, его собственные впечатления от работы с отечественными инструкторами и тяжелом, но эффективном знакомстве с Африкой.

Батов отметил, что находясь в Африке, он понял, что этот континент ничего просто так не даст. Каждый кадр вымаливался, но в какой-то момент случилось что-то невероятное и режиссер почувствовал, что Африка их впустила.

«Например, мы снимали кадр с эвакуацией героя на вертолете. И к вертолету вместе с нашими военными медиками подбежала местная собака. Она даже не испугалась шума и работающих винтов. И когда героя положили на носилки и побежали обратно, собака бежала вместе с ними, словно она его ждала. Кадр получился очень интересный», — сказал режиссер.

Батов заявил, что ни секунды не сомневался в решении взяться за эту работу. Когда ему позвонили и предложили данный проект — он сказал да. Постановщик уверен, что это уникальная возможность побывать там, куда просто так не попадешь.

Второй причиной Батов назвал историю, которую ему поведали на словах. Он сказал, что его всегда привлекают фильмы основанные на реальных событиях.

«Я преклоняюсь перед людьми в военной форме, они не просто выполняют свой долг, но и ценой своей жизни защищают наш мирный сон. Не один фильм военный у меня за спиной, я много общался с этими людьми и я люблю этих людей. Они — золотой фонд нашей нации», — добавил режиссер.

Батов сказал, что фильм почти не имеет художественных частей, вымысла как такового почти нет. Съемочная команда перед собой поставила цель с максимальным уважением отнестись к историям людей, рискующих своей жизнью, ставилась задача сделать фильм правдивым, сообщил он. По словам режиссера, с ними на площадке были военные консультанты, знающие историю, на которой основана картина «Турист».

Кинорежиссер отметил заслугу всего коллектива, Он утверждает, что все работали, как единый механизм. Актерам для полной самоотдачи не помешали 40-градусная жара и сильная влажность.

Батов ответил также на вопрос о понимании российских инструкторов своей миссии в ЦАР. Он рассказал наглядный пример, который наблюдал собственными глазами. Местное население настораживалось, когда видело белого человека, говорящего по-французски. Но стоило им услышать русскую речь, они расплывались в улыбке и без страха шли на контакт.

Ранее сообщалось, что состоялась примера картины «Турист». Релиз фильма прошел в эфире телеканал НТВ.