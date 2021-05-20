Павел Деревянко неожиданно рассказал о реальных чувствах к экс-возлюбленной

Москва, 20 мая. Знаменитый актер Павел Деревянко сделал откровенное признание: кинозвезда заявил, что никогда не испытывал чувство любви.

Актер и Дарья Мясищева всегда жили по отдельности. Женщина закрывала глаза на измены артиста, поскольку у них были свободные отношения. Но пандемия все изменила, поэтому пара съехалась. Влюбленные вместе прожили четыре месяца, и это время, по словам Деревянко, было прекрасное.

«Дети никогда не видели нас во взвинченном состоянии. Я — человек неконфликтный, и Дашка мудрая женщина. Все всегда понимала, за все время нашего совместного существования ни разу не задала мне вопросы, где я был, почему не звонил, почему вовремя не приехал», — сказал звезда «Домашнего ареста» в интервью Светлане Бондарчук.

Артист неожиданно рассказал о реальных чувствах к бывшей возлюбленной. Слова, что он никогда не испытывал сильных чувств к женщине, поставили Бондарчук в тупик.

«Яркой любви, наверное, еще не было. Я бы запомнил», — откровенно заявил артист в YouTube-шоу «Света вокруг света». «Как это не было?!» — сказала ведущая, намекая на его роман с Мясищевой. «Как? Ну вот как-то так, ребята», - сказал Деревянко.

Павел Деревянко расстался с Дарьей Мясищевой в прошлом году. Артист говорил, что разрыв отношений дался ему тяжело. Ему даже пришлось обратиться к специалисту для разрешения ситуации.