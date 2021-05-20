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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Павел Деревянко неожиданно рассказал о реальных чувствах к экс-возлюбленной

Шоу-бизнес
Павел Деревянко неожиданно рассказал о реальных чувствах к экс-возлюбленной
instagram.com  /  @pablo_derevyanko

Москва, 20 мая. Знаменитый актер Павел Деревянко сделал откровенное признание: кинозвезда заявил, что никогда не испытывал чувство любви.

Актер и Дарья Мясищева всегда жили по отдельности. Женщина закрывала глаза на измены артиста, поскольку у них были свободные отношения. Но пандемия все изменила, поэтому пара съехалась. Влюбленные вместе прожили четыре месяца, и это время, по словам Деревянко, было прекрасное.

«Дети никогда не видели нас во взвинченном состоянии. Я — человек неконфликтный, и Дашка мудрая женщина. Все всегда понимала, за все время нашего совместного существования ни разу не задала мне вопросы, где я был, почему не звонил, почему вовремя не приехал», — сказал звезда «Домашнего ареста» в интервью Светлане Бондарчук.

Артист неожиданно рассказал о реальных чувствах к бывшей возлюбленной. Слова, что он никогда не испытывал сильных чувств к женщине, поставили Бондарчук в тупик.

«Яркой любви, наверное, еще не было. Я бы запомнил», — откровенно заявил артист в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Как это не было?!» — сказала ведущая, намекая на его роман с Мясищевой.

«Как? Ну вот как-то так, ребята», - сказал Деревянко.

Павел Деревянко расстался с Дарьей Мясищевой в прошлом году. Артист говорил, что разрыв отношений дался ему тяжело. Ему даже пришлось обратиться к специалисту для разрешения ситуации.

деревянко личная жизнь мятищева
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Все новости / Шоу-бизнес / Павел Деревянко неожиданно рассказал о реальных чувствах к экс-возлюбленной
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