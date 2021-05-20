Земан не сразу обратил внимание на секретный документ о взрывах во Врбетице

Прага, 20 мая. Секретный доклад контрразведки Чехии о причинах взрывов на складах во Врбетице пролежал без внимания чешского президента Милоша Земана десять дней. Об этом сообщает Deník N.

Портал ссылается на несколько источников, детально знакомых с ситуацией в Пражском граде. По их словам, Земан говорил правду, когда утверждал, что узнал о «деле Врбетице» лишь 17 апреля от премьер-министра Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека.

Секретный документ Службы безопасности и информации (СБИ) Чехии о якобы имевшем место "участии" сотрудников российских спецслужб во взрывах пришел десятью днями ранее. Однако Земан его не прочитал. Издание также отмечает, что президент не видел сообщение от СБИ 7 апреля.

Накануне президент Чехии публично извинился за бомбардировку Югославии в 1999 году. По словам Земана, это оставило серьезную травму и пятно на его совести на многие годы.