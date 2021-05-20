Ученые установили связь между голосом и случайным сексом

Лондон, 20 мая. Ученые из Геттингенского университета обнаружили связь между сексуальностью и голосом, сообщает научный журнал Journal of Research in Personality.

Специалисты собрали и проанализировали данные более двух тысяч человек. Респондентам предлагали заполнить анкеты, в которых просили оценить собственные качества. Также при помощи компьютерной программы рассматривали тембр и высоту голоса.

«Анализ данных показал, что люди с низким голосом более доминирующие, более экстравертные и более социосексуальные, то есть их больше интересует случайный секс», — отметили исследователи.

Речь идет и о мужчинах, и о женщинах. Связь между тембром голоса и прочими свойствами личности оказалась менее выраженной и не прослеживалась вообще в некоторых случаях.

Австралийские ученые ранее в ходе масштабного исследования выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин в разных возрастах. Предпочтения при выборе партнера основаны на трех основных областях: внешний вид (эстетика), личные характеристики и качества (личность), а также интеллект, образование и доход (ресурс).