Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» начинает работу уникальное журналистское объединение — пресс-клуб «Петербургский уикенд». Первое заседание пройдет в субботу, 22 мая, в 13:00. В нем примут участие:
— Артем Шейнин, журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет»;
— Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;
— Андрей Краснобаев, главный редактор ИА «Невские новости»;
— Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»;
— Алиса Чекушкина, главный редактор портала «Город+».
В первом заседании пресс-клуба также будут участвовать другие журналисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Артем Шейнин и журналисты ведущих петербургских и областных СМИ обсудят актуальную новостную повестку, обменяются мнениями по важнейшим событиям в России и мире, а по окончании официальной части продолжат общение уже неформально.
Журналисты надеются, что пресс-клуб «Петербургский уикенд» станет популярной и независимой от политической конъюнктуры площадкой, на которой смогут встречаться журналисты самых разных идеологических воззрений.
Пресс-клуб «Петербургский уикенд» размещается на площадке известного в Санкт-Петербурге и в России медиацентра «Патриот», расположенного по адресу Приморский проспект, 78, корпус 5. На восьмом этаже этого здания построена студия, где ежедневно проходят пресс-конференции, брифинги, дебаты, а теперь еще будут проходить встречи независимых журналистов.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в своих мероприятиях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
Для звонков: +7 999 214 8054