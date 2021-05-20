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Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
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20 мая 09:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
09:09
Общество
Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
Все новости

Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»

Общество
Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
Медиагруппа «‎Патриот»  / 

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» начинает работу уникальное журналистское объединение — пресс-клуб «Петербургский уикенд». Первое заседание пройдет в субботу, 22 мая, в 13:00. В нем примут участие:

— Артем Шейнин, журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет»;

— Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;

— Андрей Краснобаев, главный редактор ИА «Невские новости»;

— Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»;

— Алиса Чекушкина, главный редактор портала «Город+».

В первом заседании пресс-клуба также будут участвовать другие журналисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Артем Шейнин и журналисты ведущих петербургских и областных СМИ обсудят актуальную новостную повестку, обменяются мнениями по важнейшим событиям в России и мире, а по окончании официальной части продолжат общение уже неформально.

Журналисты надеются, что пресс-клуб «Петербургский уикенд» станет популярной и независимой от политической конъюнктуры площадкой, на которой смогут встречаться журналисты самых разных идеологических воззрений.

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» размещается на площадке известного в Санкт-Петербурге и в России медиацентра «Патриот», расположенного по адресу Приморский проспект, 78, корпус 5. На восьмом этаже этого здания построена студия, где ежедневно проходят пресс-конференции, брифинги, дебаты, а теперь еще будут проходить встречи независимых журналистов.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в своих мероприятиях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия сми медиагруппа патриот петербургский уикенд
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