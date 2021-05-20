Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» начинает работу уникальное журналистское объединение — пресс-клуб «Петербургский уикенд». Первое заседание пройдет в субботу, 22 мая, в 13:00. В нем примут участие:

— Артем Шейнин, журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал», ведущий ток-шоу «Время покажет»;

— Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»;

— Андрей Краснобаев, главный редактор ИА «Невские новости»;

— Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»;

— Алиса Чекушкина, главный редактор портала «Город+».

В первом заседании пресс-клуба также будут участвовать другие журналисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Артем Шейнин и журналисты ведущих петербургских и областных СМИ обсудят актуальную новостную повестку, обменяются мнениями по важнейшим событиям в России и мире, а по окончании официальной части продолжат общение уже неформально.

Журналисты надеются, что пресс-клуб «Петербургский уикенд» станет популярной и независимой от политической конъюнктуры площадкой, на которой смогут встречаться журналисты самых разных идеологических воззрений.

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» размещается на площадке известного в Санкт-Петербурге и в России медиацентра «Патриот», расположенного по адресу Приморский проспект, 78, корпус 5. На восьмом этаже этого здания построена студия, где ежедневно проходят пресс-конференции, брифинги, дебаты, а теперь еще будут проходить встречи независимых журналистов.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в своих мероприятиях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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