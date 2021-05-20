Раскрыт доход Татьяны Дорониной, которая не появляется в театре

Москва, 20 мая. Президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в месяц получает больше полумиллиона рублей, однако в самом театре она не появляется.

Нынешний худрук Эдуард Бояков рассказал, что Татьяна Васильевна не приходит в театр по состоянию здоровья, однако она остается с коллективом на связи. Художественный руководитель отзывается о президенте всегда с большим уважением. Ей постоянно рассказывают о премьерах, держат в курсе всех событий, пишет "КП".

«Но говорить о том, что Татьяну Доронину вернули на прежнюю должность, мягко говоря, преждевременно. Татьяна Васильевна как была президентом театра, так им и остается, ни на какую другую должность ее не назначили. Просто подготовили новую редакцию устава, и мне предложили заключить новый пятилетний контракт», — поделился Эдуард Владиславович.

Согласно данным сайта Минкультуры, Доронина ежемесячно получает 531 тысячу рублей. Внушительная сумма превышает доход Боякова, который составляет около 436 тысяч. Самая высокая зарплата в этой сфере у худрука Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. В прошлом году ежемесячно он получал по 1,3 миллиона рублей.

Недавно стало известно, что во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие культуры и спорта. Первую треть средств направят на восстановление культурно-досуговых центров и домов культуры.