Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в лицемерии

Лондон, 20 мая. Королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что герцог и герцогиня Сассеские — лицемеры. Они покинули Букингемский дворец ради уединения, но постоянно напоминают о себе.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл столкнулись с огромным вниманием СМИ со всего мира после того как покинули королевскую семью и в результате переехали в Лос-Анджелес. Как заявляла знаменитая пара, их утомило чрезмерное внимание к Букингемскому дворцу и они хотят жить более тихо. Об этом сообщает The Sun.

«Непрекращающаяся потребность принца Гарри и Меган Маркл во внимании лицемерна, ведь они умоляли о уединении», — сказал королевский эксперт.

После своего отъезда герцог и герцогиня Сассекские не раз напоминали о себе. Они дали скандальное интервью для телеведущей Опры Уинфри. Затем Гарри обвинил своего отца, принца Чарльза, в «генетической боли» и тяжелом воспитании. Кроме того, знаменитая пара подписала контракты с сервисами Netflix и Spotify, а также продолжает давать громкие интервью, несмотря на свое желание жить вне центра внимания.

«Необходимость постоянного общения со средствами массовой информации, очевидно, лицемерна для пары, которая якобы одержима личной жизнью», — заявил Фицуильямс.

Ранее пользователи соцсетей обвинили Меган Маркл во лжи. В Интернете появилось фото 2014 года, где она находится рядом с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. При этом сама бывшая актриса в интервью для Опры говорила, что до знакомства с принцем Гарри ничего не знала о королевской семье.