Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня

Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершились в Рейкьявике. Они длились около двух часов. Это была первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств. Она состоялась на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Об этом информирует ТАСС. По словам Лаврова, прошедшая встреча была конструктивной. Он отметил, что страны подтвердили готовность к диалогу по стратегической стабильности. Во время переговоров Лавров также сообщал, что Россия готова «разгрести завалы», доставшиеся от прошлых администраций США в работе дипмиссий двух стран.
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении сделать заявление, адресованное всему миру, во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра 20 июля.
«Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», — приводит телеканал ТРТ слова Эрдогана.
Турецкая Республика Северного Кипра будет отмечать 20 июля 47-ю годовщину вторжения войск Турции на Кипр. Если на греческом юге острова это день траура, то на турецком севере «День мира и свободы» стал главным праздником страны.
Госдеп заявил, что США не позволят достроить «Северный поток — 2»
state.gov /
США по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента Джалина Портер. По ее словам, Вашингтон будет продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения» со стороны Москвы. В прошлом российская сторона не раз опровергала подобные обвинения. В России отмечали, что «СП-2» — это коммерческий проект, который выгоден как Москве, так и Евросоюзу.
Израиль заявил о «нейтрализации» тоннелей ХАМАС в секторе Газа
Global Look Press / Mahmoud Khattab / Keystone Press Agency
Армия обороны Израиля заявила о «нейтрализации» тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за пять дней авиаударов. Согласно размещенному армией Израиля видеоролику, в последние десятилетия ХАМАС создавало тоннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать боеприпасы и оружие. Сообщается, что в ходе военной операции израильским военным удалось уничтожить почти 100 километров подземных тоннелей. Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильских военных, с начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпустили около 4000 ракет, около 90% которых перехватила ПРО, а порядка 600 упали на территории палестинского Анклава.