Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 11:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Все новости
20 мая 11:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
Авторы NI назвали разрушительное «оружие будущего», которое хотят все страны
Все новости

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня

ФАН-ТВ
Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня
 /  Пресс-служба МИД РФ

Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершились в Рейкьявике. Они длились около двух часов. Это была первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств. Она состоялась на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Об этом информирует ТАСС. По словам Лаврова, прошедшая встреча была конструктивной. Он отметил, что страны подтвердили готовность к диалогу по стратегической стабильности. Во время переговоров Лавров также сообщал, что Россия готова «разгрести завалы», доставшиеся от прошлых администраций США в работе дипмиссий двух стран.

Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня
tccb.gov.tr  / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении сделать заявление, адресованное всему миру, во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра 20 июля.
«Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», — приводит телеканал ТРТ слова Эрдогана.
Турецкая Республика Северного Кипра будет отмечать 20 июля 47-ю годовщину вторжения войск Турции на Кипр. Если на греческом юге острова это день траура, то на турецком севере «День мира и свободы» стал главным праздником страны.

Госдеп заявил, что США не позволят достроить «Северный поток — 2»

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня
state.gov  / 

США по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила на брифинге представитель Госдепартамента Джалина Портер. По ее словам, Вашингтон будет продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения» со стороны Москвы. В прошлом российская сторона не раз опровергала подобные обвинения. В России отмечали, что «СП-2» — это коммерческий проект, который выгоден как Москве, так и Евросоюзу.

Израиль заявил о «нейтрализации» тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня
Global Look Press  / Mahmoud Khattab / Keystone Press Agency

Армия обороны Израиля заявила о «нейтрализации» тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа за пять дней авиаударов. Согласно размещенному армией Израиля видеоролику, в последние десятилетия ХАМАС создавало тоннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать боеприпасы и оружие. Сообщается, что в ходе военной операции израильским военным удалось уничтожить почти 100 километров подземных тоннелей. Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильских военных, с начала эскалации из сектора Газа по Израилю выпустили около 4000 ракет, около 90% которых перехватила ПРО, а порядка 600 упали на территории палестинского Анклава.

 

турция лавров эрдоган израиль хамас госдепартамент сша блинкен северный поток - 2 цахал сектор газа джалина портер
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 71441 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 57308 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 42821 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 38886 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 36600 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / ФАН-ТВ / Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня
Рейтинг@Mail.ru