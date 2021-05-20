Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике. События дня

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершились в Рейкьявике. Они длились около двух часов. Это была первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств. Она состоялась на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Об этом информирует ТАСС. По словам Лаврова, прошедшая встреча была конструктивной. Он отметил, что страны подтвердили готовность к диалогу по стратегической стабильности. Во время переговоров Лавров также сообщал, что Россия готова «разгрести завалы», доставшиеся от прошлых администраций США в работе дипмиссий двух стран.

Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля

tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении сделать заявление, адресованное всему миру, во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра 20 июля.

«Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», — приводит телеканал ТРТ слова Эрдогана.

Турецкая Республика Северного Кипра будет отмечать 20 июля 47-ю годовщину вторжения войск Турции на Кипр. Если на греческом юге острова это день траура, то на турецком севере «День мира и свободы» стал главным праздником страны.