Япония планирует вдвое урезать численность иностранных делегаций на Олимпиаде

Токио, 20 мая. Японские власти собираются серьезно сократить численность делегаций из-за рубежа на Олимпийских играх и Паралимпиаде в Токио.

Согласно данным информационного агентства Kyodo, общее количество участников необходимо будет снизить более чем в двое, до 78 тыс. человек без учета спортсменов. Изначально планировалось, что на игры прибудут около 180 тыс. человек.

Ранее источник сообщил, что правительство страны планирует ограничить иностранных лидеров во встречах со спортсменами своих стран. Подобное решение продиктовано противоэпидемиологическими мерами в период пандемии. Также организаторы могут ограничить размеры официальных делегаций до 12 человек в случае приезда лидера страны или пяти сопровождающих для министра.

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