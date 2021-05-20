Три человека пострадали и один погиб в результате ДТП с участием скорой на Алтае

Барнаул, 20 мая. Столкновение легкового автомобиля и скорой помощи произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел на 200-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. Водитель машины Toyota, двигаясь со стороны Новосибирска в Барнаул, столкнулся с автомобилем скорой помощи УАЗ. В результате скорая съехала в правый кювет и перевернулась.

Жертвой ДТП стал 33-летний пассажир УАЗа, который скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадали двое водителей транспортных средств и еще один пассажир скорой. По факту инцидента проводится проверка.

Пресс-служба Минздрава региона сообщила ТАСС, что в автомобиле были двое медиков и водитель. Один из медиков скончался.

Накануне стало известно, что машина скорой помощи с зараженным COVID-19 пациентом перевернулась на Калужском шоссе. Инцидент произошел под Троицком.