Режиссер Соловьев рассказал об отношениях с несовершеннолетней Друбич

Москва, 20 мая. Многие поклонники были изначально смущены отношениями режиссера Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич.

Пара познакомилась на съемках картины «Сто дней после детства», когда Друбич была еще 13-летней девочкой, а Соловьев уже 30-летним мужчиной. Однако чувства между ними возникли не сразу. По словам режиссера, когда они вступили в отношения. актриса была уже сформировавшимся человеком. Об этом она рассказал в интервью для программы «Легенда» на You-Tube-канале RTVI.

«Меня ничего не смущало. Когда смущает, хочется забыть, а я так все это реально помню... Мы с Таней до сих пор ближайшие люди на белом свете. Мы прожили больше 60 лет вместе, и у нас замечательная дочь Аня, замечательные внуки», — признался Соловьев.

При этом постановщик признался, что относится к бывшей возлюбленной так же, как тогда, когда она была 14-летним ребенком. Сама актриса не раз шутила по поводу возможных правовых последствий для Соловьева.

«Когда мы поженились, Таня говорила: «Ты странно себя ведешь…Я же тебя могу в любой момент посадить. Я такое могу рассказать на суде, в любой момент сядешь как миленький на 15 лет, понимаешь?». Не понимаю», — рассказал он.

Пара распалась еще в 1989 году, но актриса и режиссер оставались близкими друзьями, а Друбич была музой Соловьева. Мужчина не раз говорил, что снял экранизацию романа «Анна Каренина», потому что в главной роли видел именно Татьяну Друбич.

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