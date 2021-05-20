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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
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Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Режиссер Соловьев рассказал об отношениях с несовершеннолетней Друбич

Шоу-бизнес
Режиссер Соловьев рассказал об отношениях с несовершеннолетней Друбич
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 20 мая. Многие поклонники были изначально смущены отношениями режиссера Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич.

Пара познакомилась на съемках картины «Сто дней после детства», когда Друбич была еще 13-летней девочкой, а Соловьев уже 30-летним мужчиной. Однако чувства между ними возникли не сразу. По словам режиссера, когда они вступили в отношения. актриса была уже сформировавшимся человеком. Об этом она рассказал в интервью для программы «Легенда» на You-Tube-канале RTVI.

«Меня ничего не смущало. Когда смущает, хочется забыть, а я так все это реально помню... Мы с Таней до сих пор ближайшие люди на белом свете. Мы прожили больше 60 лет вместе, и у нас замечательная дочь Аня, замечательные внуки», — признался Соловьев.

При этом постановщик признался, что относится к бывшей возлюбленной так же, как тогда, когда она была 14-летним ребенком. Сама актриса не раз шутила по поводу возможных правовых последствий для Соловьева.

«Когда мы поженились, Таня говорила: «Ты странно себя ведешь…Я же тебя могу в любой момент посадить. Я такое могу рассказать на суде, в любой момент сядешь как миленький на 15 лет, понимаешь?». Не понимаю», — рассказал он.

Пара распалась еще в 1989 году, но актриса и режиссер оставались близкими друзьями, а Друбич была музой Соловьева. Мужчина не раз говорил, что снял экранизацию романа «Анна Каренина», потому что в главной роли видел именно Татьяну Друбич.

Ранее певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что благодаря своему мужу Михаилу Земцову стала значительно терпимее, что положительно сказалось на их семейной жизни. Артистка живет с Земцовым уже 17 лет. За эти годы, по ее словам, были и радости, и трудности, но благодаря мужу она научилась быть более мудрой. Главным же для крепкого брака Орбакайте назвала терпение.

Сергей Соловьев отношения друбич
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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Соловьев рассказал об отношениях с несовершеннолетней Друбич
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