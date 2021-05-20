Онколог рассказал, с какими симптомами надо срочно обращаться к врачу

Москва, 20 мая. Беспричинное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен — это тревожные признаки, с которыми надо срочно обращаться к врачу.

При малейших симптомах такого рода, тем более при их совокупности, нужно немедленно идти к специалисту и проходить обследование, призвал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в беседе с РИА Новости.

«Если есть какие-то общие симптомы заболевания: немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен», — перечислил врач.

Недавно психиатр в беседе с ФАН, откуда берутся совы и жаворонки, и можно ли считать первых странными пришельцами с ненормальным режимом сна. По его словам, суточные ритмы человека формируются на генетическом уровне.