Биолог объяснила особенности создания вакцины против новых штаммов коронавируса

Москва, 20 мая. В ближайшем будущем ученые создадут новый вариант вакцины от новых штаммов коронавируса, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Эволюция вакцин будет также сопровождаться попытками модифицировать вирус, выявить аминокислоты, которые обусловливают его плохие для человека свойства и устранить их или облегчить, отметила специалист в разговоре с РИА Новости.

«Придется воспроизводить S-белки из этих штаммов по отдельности, а потом уже смешивать в составе препарата,примерно так, как это делается при вирусе гриппа, где мы даем людям трех- или четырехвалентную вакцину», — объяснила профессор путь создания нового препарата.

Точно можно сказать, что все платформы (включая AstraZeneca, Johnson& Johnson, «Спутник V» и другие) будут идти по одному пути, который подразумевает третий укол, защищающий от появившихся мутаций вируса.

Недавно в Австрии стартовал проект «Зеленый паспорт». Согласно ему жители смогут посещать кафе, рестораны и спортивные заведения, заселяться в отели, но лишь после предъявления сертификата о сделанной прививке от коронавируса.