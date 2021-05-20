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новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
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Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Биолог объяснила особенности создания вакцины против новых штаммов коронавируса

Наука
Биолог объяснила особенности создания вакцины против новых штаммов коронавируса
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Москва, 20 мая. В ближайшем будущем ученые создадут новый вариант вакцины от новых штаммов коронавируса, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Эволюция вакцин будет также сопровождаться попытками модифицировать вирус, выявить аминокислоты, которые обусловливают его плохие для человека свойства и устранить их или облегчить, отметила специалист в разговоре с РИА Новости.

«Придется воспроизводить S-белки из этих штаммов по отдельности, а потом уже смешивать в составе препарата,примерно так, как это делается при вирусе гриппа, где мы даем людям трех- или четырехвалентную вакцину», — объяснила профессор путь создания нового препарата.

Точно можно сказать, что все платформы (включая AstraZeneca, Johnson& Johnson, «Спутник V» и другие) будут идти по одному пути, который подразумевает третий укол, защищающий от появившихся мутаций вируса.

Недавно в Австрии стартовал проект «Зеленый паспорт». Согласно ему жители смогут посещать кафе, рестораны и спортивные заведения, заселяться в отели, но лишь после предъявления сертификата о сделанной прививке от коронавируса.

вакцина штаммы коронавирус
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