Журналист Довер: Джилл Байден послала к черту Камалу Харрис

Вашингтон, 20 мая. Первая леди США Джилл Байден сказала американскому вице-президенту Камале Харрис, что она может пойти к черту. Об этом рассказал журналист Эдвард айзек Довер.

Американский автор совместно с телеканалом Fox News выпускает книгу «Битва за душу». В ней он вспомнил, что отношения между президентом США Джо Байденом и его заместителем не всегда были гладкими.

Во время праймериз Харрис, будучи политическим противником нынешнего главы Белого дома, раскритиковала его за хвастовство отношениями с сенаторами-сегрегационистами. Байден в своей речи вспомнил первые дни в Вашингтоне, пытаясь подчеркнуть свою репутацию брокера по сделкам. Он упомянул и о том, что сотрудничал с двумя представителями сегрегационистами в Сенате.

«Ну, знаешь что? По крайней мере, была хоть какая-то вежливость. Мы все сделали. Мы почти ни в чем не сошлись. Мы все сделали. Мы его закончили. Но сегодня ты смотришь с другой стороны, и ты враг. Не оппозиция, а враг. Мы больше не разговариваем друг с другом», — заявил тогда президент.

Спустя два дня Харрис дала интервью журналистам, в котором поделилась мнением о речи Байдена. Она считает, что если бы люди, о которых он говорил, добились своего, то она не смогла бы стать сенатором США. Команда Камалы призналась, что ей тогда пришлось резко ответить нынешнему президенту, но им не хотелось этого делать из-за тесных отношений с его семьей.

Однако Джилл Байден тогда, во время предвыборной кампании, сказала, что Харрис «может пойти к черту».

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