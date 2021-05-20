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20 мая 09:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Журналист Довер: Джилл Байден послала к черту Камалу Харрис

Политика
Журналист Довер: Джилл Байден послала к черту Камалу Харрис
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 20 мая. Первая леди США Джилл Байден сказала американскому вице-президенту Камале Харрис, что она может пойти к черту. Об этом рассказал журналист Эдвард айзек Довер.

Американский автор совместно с телеканалом Fox News выпускает книгу «Битва за душу». В ней он вспомнил, что отношения между президентом США Джо Байденом и его заместителем не всегда были гладкими.

Во время праймериз Харрис, будучи политическим противником нынешнего главы Белого дома, раскритиковала его за хвастовство отношениями с сенаторами-сегрегационистами. Байден в своей речи вспомнил первые дни в Вашингтоне, пытаясь подчеркнуть свою репутацию брокера по сделкам. Он упомянул и о том, что сотрудничал с двумя представителями сегрегационистами в Сенате.

«Ну, знаешь что? По крайней мере, была хоть какая-то вежливость. Мы все сделали. Мы почти ни в чем не сошлись. Мы все сделали. Мы его закончили. Но сегодня ты смотришь с другой стороны, и ты враг. Не оппозиция, а враг. Мы больше не разговариваем друг с другом», — заявил тогда президент.

Спустя два дня Харрис дала интервью журналистам, в котором поделилась мнением о речи Байдена. Она считает, что если бы люди, о которых он говорил, добились своего, то она не смогла бы стать сенатором США. Команда Камалы призналась, что ей тогда пришлось резко ответить нынешнему президенту, но им не хотелось этого делать из-за тесных отношений с его семьей.

Однако Джилл Байден тогда, во время предвыборной кампании, сказала, что Харрис «может пойти к черту».

Ранее политолог Александр Дудчак в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, почему Соединенные Штаты не стали останавливать "Северный поток — 2".

сша байден харрис джилл байден
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