Девушка погибла под колесами поезда в Новочеркасске

Ростов-на-Дону, 20 мая. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 мая текущего года на железнодорожном перегоне ЛокомотивСтрой — Новочеркасск.

О происшествии полиция узнала от очевидцев, которые позвонили в отдел. На место сразу прибыли сотрудники транспортной полиции, они и установили личность погибшей. Это оказалась 23-летняя жительница Новочеркасска.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России СКФО, по предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В настоящее время специалисты выясняют все подробности произошедшего. Очевидцы отмечают, что из-за аварии поезд на станции продержали на 22 минуты дольше положенного.

Ранее ФАН рассказывал, как в Нижнем Новгороде под колеса поезда попала маленькая девочка. Погибшей было 11 лет.