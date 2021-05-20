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20 мая 11:19
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новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
11:00
Общество
Эфир: Чем живет и как развивается кикбоксинг в России
11:00
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 20 мая, праздники, факты, люди
11:00
Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал
11:00
Общество
Россия в демографической яме: как «заставить» женщин рожать. Колонка Елены Драпеко
10:59
Шоу-бизнес
Миа Бойка ответила на слухи об аборте и о романе с женатым рэпером T-killah
10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
Раскрыт механизм, который повышает уровень «плохого» холестерина в крови
10:49
Армия
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На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей

Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 20 мая. Пять населенных пунктов Ростовской области планируют газифицировать до конца года. На эти цели из бюджетов всех уровней будет выделено 1,3 млрд рублей.

Как сообщили в управлении информационной политики региона, голубое топливо придет в поселок Запрудный, хутора Алексеевский и Машинский Обливского района, а также в два хутора Куйбышевского района: Заречный и Примиусский.

Заместитель губернатора РО Игорь Сорокин отмечает, что строительство газовых сетей с использованием внебюджетных средств предусмотрено в населенных пунктах Кашарского, Аксайского, Морозовского, Орловского и Советского районах.

«В рамках программы газификации на 2021-2025 год на Дону планируется газифицировать около 22,5 домовладений. Кроме того, за эти пять лет, в регионе предстоит построить более 2000 км. газопровода», — подчеркнул заместитель главы региона.

По данным администрации Ростовской области в настоящее время уровень газификации на Дону выше среднероссийских показателей и составляет 88,55 процентов.

Ранее ФАН сообщал, что для 100 процентной газификации жилых объектов Крыма, по мнению министра топлива и энергетики республики Евгения Рукавишникова, потребуется минимум 40 млрд рублей.

газ газопровод губернатор ростовская область газификация
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