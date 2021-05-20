На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 20 мая. Пять населенных пунктов Ростовской области планируют газифицировать до конца года. На эти цели из бюджетов всех уровней будет выделено 1,3 млрд рублей.

Как сообщили в управлении информационной политики региона, голубое топливо придет в поселок Запрудный, хутора Алексеевский и Машинский Обливского района, а также в два хутора Куйбышевского района: Заречный и Примиусский.

Заместитель губернатора РО Игорь Сорокин отмечает, что строительство газовых сетей с использованием внебюджетных средств предусмотрено в населенных пунктах Кашарского, Аксайского, Морозовского, Орловского и Советского районах.

«В рамках программы газификации на 2021-2025 год на Дону планируется газифицировать около 22,5 домовладений. Кроме того, за эти пять лет, в регионе предстоит построить более 2000 км. газопровода», — подчеркнул заместитель главы региона.

По данным администрации Ростовской области в настоящее время уровень газификации на Дону выше среднероссийских показателей и составляет 88,55 процентов.

Ранее ФАН сообщал, что для 100 процентной газификации жилых объектов Крыма, по мнению министра топлива и энергетики республики Евгения Рукавишникова, потребуется минимум 40 млрд рублей.