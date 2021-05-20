МВД РФ депортировало 450 нелегальных мигрантов с начала пандемии

Москва, 20 мая. Порядка 450 подлежащих депортации мигрантов вывезли спецрейсами из России в страны ближнего зарубежья за время пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

МВД России при сотрудничестве с другими ведомствами и компетентными органами иностранных государств обеспечило возможность возвращения иностранцев в свои государства. Для этого были организованы вывозные рейсы, а также разработана система пропуска через государственные границы таких граждан.

«Организовано шесть специализированных рейсов в страны ближнего зарубежья, которыми вывезено около 450 лиц, подлежащих депортации», — сказал собеседник ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса в марте прошлого года порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из РФ. Сегодня в результате совместной работы в свои страны уехали 550 тыс. человек.

Ранее российским туристам назвали доступные для отдыха страны. С 25 мая возобновляется авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией. Однако открытие границ не равно выводу, что «можно лететь». Существуют некоторые условия для въезда россиян в другие страны.