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20 мая 09:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
09:09
Общество
Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
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Россия и Евросоюз победили США в первом раунде борьбы за «СП-2»

Политика
Россия и Евросоюз победили США в первом раунде борьбы за «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Москва, 20 мая. Москва и Брюссель выиграли первый раунд в борьбе с Вашингтоном за «Северный поток — 2».

О победе России и Евросоюза свидетельствует отказ США вводить санкции против оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с РИА Новости.

«Это похоже на большую совместную победу России и ЕС, технологическую и дипломатическую. Мы как и 40 лет назад доказали, что можем достроить технологически сложный проект самостоятельно вопреки санкциям, а европейцы заставили уважать свой суверенитет в энергетической сфере хотя бы на деле», — сказал он.

Ранее стало известно, что администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG. Американские власти пришли к выводу, что готовый на 95% процентов проект газопровода можно остановить только одним способом — введением ограничительных мер против германских компаний, которые будут получать газ. Издание Axios отмечает, что Байден и его администрация не готова пойти на разрыв отношений с Германией.

россия сша евросоюз северный поток - 2
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Все новости / Политика / Россия и Евросоюз победили США в первом раунде борьбы за «СП-2»
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