Россия и Евросоюз победили США в первом раунде борьбы за «СП-2»

Москва, 20 мая. Москва и Брюссель выиграли первый раунд в борьбе с Вашингтоном за «Северный поток — 2».

О победе России и Евросоюза свидетельствует отказ США вводить санкции против оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с РИА Новости.

«Это похоже на большую совместную победу России и ЕС, технологическую и дипломатическую. Мы как и 40 лет назад доказали, что можем достроить технологически сложный проект самостоятельно вопреки санкциям, а европейцы заставили уважать свой суверенитет в энергетической сфере хотя бы на деле», — сказал он.

Ранее стало известно, что администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG. Американские власти пришли к выводу, что готовый на 95% процентов проект газопровода можно остановить только одним способом — введением ограничительных мер против германских компаний, которые будут получать газ. Издание Axios отмечает, что Байден и его администрация не готова пойти на разрыв отношений с Германией.