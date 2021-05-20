Медики назвали три продукта для снижения артериального давления

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20 мая 09:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
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Общество
Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
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Медики назвали три продукта для снижения артериального давления

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Общество
Медики назвали три продукта для снижения артериального давления
pixabay.com  /  geraldoswald62

Москва, 20 мая. Медики рассказали, какие три продукта должны быть в рационе у людей, страдающих гипертонией.

При высоком давлении врачи советуют пить свекольный сок, который содержит микроэлементы. Они, в свою очередь, превращаются в биологически активный нитрит и оксид азота, передает Express.

В рацион также стоит добавлять фисташки. Они оказывают влияние на систолическое и диастолическое артериальное давление. Третьим продуктом стал инжир. Клетчатка и полифенолы, которые в нем содержатся, снижают артериальное давление.

Ранее врач Александр Мясников рассказал россиянам, что не нужно часто измерять артериальное давление. Доктор посоветовал применять холтеровское мониторирование во время разовых скачков для определения среднего давления. Он добавил, что делать это стоит не больше, чем один раз в три месяца. Врач сообщил, что ночное давление должно быть меньше, чем дневное. Мясников также посоветовал пить таблетки от гипертонии незадолго до сна.

здоровье продукты давление
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