Медики назвали три продукта для снижения артериального давления

Москва, 20 мая. Медики рассказали, какие три продукта должны быть в рационе у людей, страдающих гипертонией.

При высоком давлении врачи советуют пить свекольный сок, который содержит микроэлементы. Они, в свою очередь, превращаются в биологически активный нитрит и оксид азота, передает Express.

В рацион также стоит добавлять фисташки. Они оказывают влияние на систолическое и диастолическое артериальное давление. Третьим продуктом стал инжир. Клетчатка и полифенолы, которые в нем содержатся, снижают артериальное давление.

Ранее врач Александр Мясников рассказал россиянам, что не нужно часто измерять артериальное давление. Доктор посоветовал применять холтеровское мониторирование во время разовых скачков для определения среднего давления. Он добавил, что делать это стоит не больше, чем один раз в три месяца. Врач сообщил, что ночное давление должно быть меньше, чем дневное. Мясников также посоветовал пить таблетки от гипертонии незадолго до сна.