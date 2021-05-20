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20 мая 09:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
09:14
Политика
Директор ФСИН посоветовал заменить трудовых мигрантов заключенными
09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом иностранных валют
09:09
Общество
Российские журналисты презентуют уникальный пресс-клуб «Петербургский уикенд»
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Россияне нашли прибыльный способ использования старых смартфонов

Общество
Россияне нашли прибыльный способ использования старых смартфонов
Prt Scr youtube.com  /  @ China Gadgets

Москва, 20 мая. Четверть россиян используют соцсети и дружеские связи для продажи старых смартфонов, показал опрос сервиса «Объявления» «ВКонтакте» и исследовательской компании ResearchMe.

Люди всегда стремятся к новому. И смартфоны тут не исключение. Гаджеты быстро устаревают, и люди, в том числе и россияне, довольно часто меняют их. При этом «старые» аппараты остаются вполне рабочими.

Статистика показывает, что купив или получив в подарок новый смартфон, каждый четвертый россиянин решает продать свой предыдущий гаджет. Для этого чаще всего используются сервисы объявлений. Не реже старый телефон предлагают друзьям.

Таким образом, каждый пятый респондент признался, что один или несколько раз покупал смартфон у знакомых, еще 12% получали гаджет в подарок от друзей. При продаже смартфона половина респондентов готовы сделать приятелям скидку до 50% от стоимости.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров обвинил корпорацию Apple в том, что ее пользователи — цифровые рабы компании. По его словам, владельцы «яблочных» смартфонов не могут устанавливать сторонние приложения на свои гаджеты.

россия общество
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