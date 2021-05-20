Россияне нашли прибыльный способ использования старых смартфонов

Москва, 20 мая. Четверть россиян используют соцсети и дружеские связи для продажи старых смартфонов, показал опрос сервиса «Объявления» «ВКонтакте» и исследовательской компании ResearchMe.

Люди всегда стремятся к новому. И смартфоны тут не исключение. Гаджеты быстро устаревают, и люди, в том числе и россияне, довольно часто меняют их. При этом «старые» аппараты остаются вполне рабочими.

Статистика показывает, что купив или получив в подарок новый смартфон, каждый четвертый россиянин решает продать свой предыдущий гаджет. Для этого чаще всего используются сервисы объявлений. Не реже старый телефон предлагают друзьям.

Таким образом, каждый пятый респондент признался, что один или несколько раз покупал смартфон у знакомых, еще 12% получали гаджет в подарок от друзей. При продаже смартфона половина респондентов готовы сделать приятелям скидку до 50% от стоимости.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров обвинил корпорацию Apple в том, что ее пользователи — цифровые рабы компании. По его словам, владельцы «яблочных» смартфонов не могут устанавливать сторонние приложения на свои гаджеты.