Роскомнадзор доложил о заблокированных недостоверных материалах в 2021 году

Москва, 20 мая. Порядка 477 материалов с недостоверной информацией подверглись блокировке Роскомнадзора.

В 2020 году 1039 из 1842 ссылок содержали фейки о коронавирусе. В 2021 году лидирует недостоверная информация по финансовой тематике. Об этом ведомство сообщило «Известиям».

В 410 случаях блокировки содержится недостоверная информация финансовой направленности. А о коронавирусе заблокировали всего шесть материалов.

«Ведущую роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры. Необдуманные заявления, слухи, а иногда и преднамеренная ложь формируют мнения миллионов граждан», — заявили в РНК.

Публикация не соответствующей действительности информации чревата административным штрафом в размере до 5 млн рублей для юридических лиц. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий тюремный срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к порталу 4PDA по решению Мосгорсуда. Доступ заблокирован на постоянной основе по решению Мосгорсуда в пользу ООО «Национальный спортивный телеканал». Уточняется, что телеканал «Матч ТВ» потребовал через суд заблокировать сайт, поскольку на нем есть ссылки, которые позволяют получать доступ к «нелегальным трансляциям».