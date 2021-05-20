Жителей Алтая ожидают ночные заморозки с 20 по 22 мая

Барнаул, 20 мая. Синоптики обещают жителям Алтайского края в ближайшие три дня ночные заморозки, хотя днем температура достигнет 25 градусов выше нуля.

По данным регионального гидрометцентра, в крае введено особое положение. Холоднее всего будет при прояснении неба ночью. Днем с 20 по 22 мая столбики термометров поднимутся от +15 до +20 градусов. В южной части может потеплеть до +25 градусов.

Ветер местами достигнет скорости 22 метра в секунду. В Барнауле же он вряд ли будет сильнее 13 метров в секунду.

Недавно жителям Урала пообещали сохранение аномальных температур до конца недели. Тепло в регионе фиксируется уже семь дней подряд.