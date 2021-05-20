Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 08:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:13
Происшествия
Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
07:23
Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
07:21
Шоу-бизнес
Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
07:02
Общество
Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
07:01
Армия
Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
Политика
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
Все новости
20 мая 08:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:13
Происшествия
Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
07:23
Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
07:21
Шоу-бизнес
Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
07:02
Общество
Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
07:01
Армия
Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
Политика
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
Все новости

В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу

Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
pxhere.com

Киев, 20 мая. Киевская киберполиция в ходе мониторинга интернета обнаружила Telegram-канал «Колумбайн — возрождение». В нем один из участников угрожал устроить стрельбу в школе №250.

Наименование сообщества в мессенджере отсылает к названию американской школы, в которой в 1999 году двое подростков расстреляли 12 учеников и учителя, а затем покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

После трагического инцидента в Казани украинские правоохранительные органы стали активнее мониторить соцсети и мессенджеры. В ходе одной из проверок они обнаружили группу, состоящую из 169 пользователей. В ней обсуждалось возможное нападение на киевскую специализированную школу.

«Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда», — написал один из участников чата.

Следом другой пользователь прикрепил фотографию ружья ИЖ 81 и подписал, что украл его у отца. Полиция Украины открыла уголовное производство и приняла меры по усилению охраны учебного учреждения. Представители правоохранительных органов отметили, что автор сообщения уже установлен.

Им оказался 15-летний ученик другой столичной школы. Его смартфон и компьютер уже были изъяты для последующей проверки. Сам обвиняемый заявил, что это была шутка. При этом автора поста с ружьем он не знает. Сейчас полиция устанавливает его местоположение.

Ранее стало известно, что правительство Казани намерено открыть школу №175 к началу нового учебного года.

украина стрельба школа
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 67034 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 51985 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 41581 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 37270 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 35248 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
Рейтинг@Mail.ru