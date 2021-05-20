В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу

Киев, 20 мая. Киевская киберполиция в ходе мониторинга интернета обнаружила Telegram-канал «Колумбайн — возрождение». В нем один из участников угрожал устроить стрельбу в школе №250.
Наименование сообщества в мессенджере отсылает к названию американской школы, в которой в 1999 году двое подростков расстреляли 12 учеников и учителя, а затем покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал «Украина.ру».
После трагического инцидента в Казани украинские правоохранительные органы стали активнее мониторить соцсети и мессенджеры. В ходе одной из проверок они обнаружили группу, состоящую из 169 пользователей. В ней обсуждалось возможное нападение на киевскую специализированную школу.
«Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда», — написал один из участников чата.
Следом другой пользователь прикрепил фотографию ружья ИЖ 81 и подписал, что украл его у отца. Полиция Украины открыла уголовное производство и приняла меры по усилению охраны учебного учреждения. Представители правоохранительных органов отметили, что автор сообщения уже установлен.
Им оказался 15-летний ученик другой столичной школы. Его смартфон и компьютер уже были изъяты для последующей проверки. Сам обвиняемый заявил, что это была шутка. При этом автора поста с ружьем он не знает. Сейчас полиция устанавливает его местоположение.
Ранее стало известно, что правительство Казани намерено открыть школу №175 к началу нового учебного года.