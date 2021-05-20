В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу

Киев, 20 мая. Киевская киберполиция в ходе мониторинга интернета обнаружила Telegram-канал «Колумбайн — возрождение». В нем один из участников угрожал устроить стрельбу в школе №250.

Наименование сообщества в мессенджере отсылает к названию американской школы, в которой в 1999 году двое подростков расстреляли 12 учеников и учителя, а затем покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал «Украина.ру». После трагического инцидента в Казани украинские правоохранительные органы стали активнее мониторить соцсети и мессенджеры. В ходе одной из проверок они обнаружили группу, состоящую из 169 пользователей. В ней обсуждалось возможное нападение на киевскую специализированную школу. «Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда», — написал один из участников чата.