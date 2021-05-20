Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту

Петропавловск-Камчатский, 20 мая. Прокуратура начала проверку в порту Петропавловска-Камчатского, где упал автомобильный кран. Эту информацию передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что причиной падения крана стал причал, которой обвалился под грузоподъемником. Кран завалился, в данный момент проверяются требования законодательства по использованию причала.

«8 мая для проведения погрузки судового снабжения на пришвартованные суда на территорию причала №3 в порту Петропавловск-Камчатский заехал автомобильный кран. Предварительно установлено, что данное гидротехническое сооружение предназначено только для отстоя судов, проведение погрузочно-разгрузочных работ на нем запрещено», — сообщила пресс-служба ведомства.

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