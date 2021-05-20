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08:13
Происшествия
Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
07:23
Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
07:21
Шоу-бизнес
Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
07:02
Общество
Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
07:01
Армия
Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
Политика
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
06:12
Происшествия
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Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту

Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 20 мая. Прокуратура начала проверку в порту Петропавловска-Камчатского, где упал автомобильный кран. Эту информацию передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что причиной падения крана стал причал, которой обвалился под грузоподъемником. Кран завалился, в данный момент проверяются требования законодательства по использованию причала.

«8 мая для проведения погрузки судового снабжения на пришвартованные суда на территорию причала №3 в порту Петропавловск-Камчатский заехал автомобильный кран. Предварительно установлено, что данное гидротехническое сооружение предназначено только для отстоя судов, проведение погрузочно-разгрузочных работ на нем запрещено», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что СК не обнаружил следов насильственной смерти на бездыханном теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке. Смерть Виталия Сергеева не связана с криминалом. Причиной гибели стала асфиксия.

авария кран камчатка
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