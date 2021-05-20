«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам

Москва, 20 мая. Телеведущая Эвелина Хромченко продемонстрировала летнее платье, которое идеально подойдет полным женщинам.

Героиня «Модного приговора» Мария не смогла поверить своим глазам после того, как увидела свой новый аутфит. В зеркале девушка попросту себя не узнала.

«Сногсшибательно! Супер!» — с восторгом воскликнула она.

Хромченко поддержала участницу преображения и подчеркнула, что наряд вышел действительно невероятно удачным. «Лук» по смыслу вышел довольно простым. Для полной женщины специалисты выбрали обычные белые кроссовки, свободное легкое платье разбеленно-голубого оттенка и ультрамариновое летнее пальто с ярким принтом.

Скрыть лишний вес удалось как раз благодаря свободному фасону и сочным краскам. Белая обувь в таких случаях наполняет общий стиль ощущением свежести и молодости.

Недавно эксперт «Модного приговора» дала рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду. Предпочтение лучше отдавать натуральным тканям, таким как лен, хлопок, вискоза, сатин, шелк, тонкая шерсть. В них кожа будет дышать.