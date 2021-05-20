Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше

Ростов-на-Дону, 20 мая. На Южном подъезде к донской столице продолжается реконструкция участка федеральной трассы А-135. По сообщению пресс-службы «ФКУ УПРДОР Москва — Волгоград», работы идут с опережением графика на год, поэтому в эксплуатацию объект может поступить уже в 2022 году.

Как отмечают в пресс-службе, в настоящее время на объекте продолжается переустройство коммуникаций, завершено возведение опор нового восьмиполосного пойменного моста, продолжается установка балок.

Также завершено строительство четырехполосного отрезка дороги и продолжается реконструкция существующий проезжей части.

По мнению специалистов, расширение подъездного участка к Ростову до восьми полос, позволит увеличить пропускную способность трассы до 120 тыс.яч машин в сутки.

Отметим, что новая развязка соединит строящиеся Северный и Западный обходы Ростова-на-Дону с федеральной трассой.

Ранее ФАН рассказывал, как жительница Таганрога подала в суд на коммунальные службы за ямы на дорогах и получила компенсацию в размере 65 тыс. рублей.