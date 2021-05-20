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08:13
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Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
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В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
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07:01
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Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
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Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
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06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
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NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ

Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 20 мая. Автор американского журнала The National Interest, специалист по оружию, Питер Сучиу рассказал о модернизации российских всепогодных ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Эксперт NI напомнил, что Ми-28 (по классификации НАТО «Havoc») начали разрабатывать в 1980-х годах, но с распадом Советского Союза прогресс замедлился. В последние годы боевая машины была обновлена до стандарта Ми-28НМ «Ночной охотник» и должна рассматриваться как высокопроизводительный ударный противотанковый вертолет.

Акцент при модернизации сделали на расширении номенклатуры бортового вооружения вертолета. В него включили ракеты нового поколения, включая способные поражать цели, не выходя в зону эффективной ПВО противника, многоцелевые боеприпасы. Кроме того, вертолеты несут ракеты нового поколения с широким спектром применения и бомбовые средства поражения различного калибра.

Комплект бортового вооружения позволит Ми-28НМ обнаруживать и уничтожать вражеские цели в любых погодных условиях, оставаясь за пределами эффективных средств ПВО противника. Усовершенствованный набор средств защиты позволяет вертолету успешно отражать атаки наземных и воздушных систем ПВО, в то время как бортовая система связи имеет сетецентрические возможности.

Модернизированный Ми-28НМ отличается новой конструкцией фюзеляжа, модернизированными двигателями и вспомогательной силовой установкой, новым бортовым оборудованием радиоэлектронной борьбы и современным вооружением.

Ми-28НМ имеет двойную систему управления, что улучшает ситуационную осведомленность командира и пилота. Кроме того, вертолет сможет запускать дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось, что Управляемым и неуправляемым ракетным вооружением нового поколения был оснащен новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник». Боевая машина получила круглосуточные управляемые ракеты нового поколения, которые могут уничтожать цели не попадая в зону действия вражеского ПВО, а также неуправляемое ракетное оружие широкого спектра применения.

вертолет вооружения ми-28
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