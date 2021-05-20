NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ

Вашингтон, 20 мая. Автор американского журнала The National Interest, специалист по оружию, Питер Сучиу рассказал о модернизации российских всепогодных ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Эксперт NI напомнил, что Ми-28 (по классификации НАТО «Havoc») начали разрабатывать в 1980-х годах, но с распадом Советского Союза прогресс замедлился. В последние годы боевая машины была обновлена до стандарта Ми-28НМ «Ночной охотник» и должна рассматриваться как высокопроизводительный ударный противотанковый вертолет.

Акцент при модернизации сделали на расширении номенклатуры бортового вооружения вертолета. В него включили ракеты нового поколения, включая способные поражать цели, не выходя в зону эффективной ПВО противника, многоцелевые боеприпасы. Кроме того, вертолеты несут ракеты нового поколения с широким спектром применения и бомбовые средства поражения различного калибра.

Комплект бортового вооружения позволит Ми-28НМ обнаруживать и уничтожать вражеские цели в любых погодных условиях, оставаясь за пределами эффективных средств ПВО противника. Усовершенствованный набор средств защиты позволяет вертолету успешно отражать атаки наземных и воздушных систем ПВО, в то время как бортовая система связи имеет сетецентрические возможности.

Модернизированный Ми-28НМ отличается новой конструкцией фюзеляжа, модернизированными двигателями и вспомогательной силовой установкой, новым бортовым оборудованием радиоэлектронной борьбы и современным вооружением.

Ми-28НМ имеет двойную систему управления, что улучшает ситуационную осведомленность командира и пилота. Кроме того, вертолет сможет запускать дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось, что Управляемым и неуправляемым ракетным вооружением нового поколения был оснащен новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник». Боевая машина получила круглосуточные управляемые ракеты нового поколения, которые могут уничтожать цели не попадая в зону действия вражеского ПВО, а также неуправляемое ракетное оружие широкого спектра применения.