Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом

Москва, 20 мая. Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что ее роман с Олегом подошел к концу. Звезда, говоря об отношениях с мужчиной, призналась, что они были прекрасны.

Артистка долго скрывала своего ненаглядного, но все же показала таинственного возлюбленного. Это произошло во время «Исповеди» на Premier.

Оказалось, еще тогда отношения между Волочковой и мужчиной были напряженными. И вот сейчас звезда балета объявила о расставании.

«Мы расстались… Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведённому вместе», — раскрыла Волочкова правду о своих отношениях с Олегом в интервью kp.ru.

Она объяснила, что причиной разрыва стали «обстоятельства и нюансы», которые перестали ее устраивать. Пара не думала, что их роман приведет к свадьбе. Более того, Волочкова считает, что Олегу «было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной».

Анастасия Волочкова пытается устроить свою личную жизнь, но все ее романы не заканчиваются хэппи-эндом. После расставания с Олегом, которого, по ее словам, она любила, балерина вновь одинока.