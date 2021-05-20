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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:13
Происшествия
Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
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07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
Политика
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
06:12
Происшествия
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Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом

Шоу-бизнес
Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 20 мая. Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что ее роман с Олегом подошел к концу. Звезда, говоря об отношениях с мужчиной, призналась, что они были прекрасны.

Артистка долго скрывала своего ненаглядного, но все же показала таинственного возлюбленного. Это произошло во время «Исповеди» на Premier.

Оказалось, еще тогда отношения между Волочковой и мужчиной были напряженными. И вот сейчас звезда балета объявила о расставании.

«Мы расстались… Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведённому вместе», — раскрыла Волочкова правду о своих отношениях с Олегом в интервью kp.ru.

Она объяснила, что причиной разрыва стали «обстоятельства и нюансы», которые перестали ее устраивать. Пара не думала, что их роман приведет к свадьбе. Более того, Волочкова считает, что Олегу «было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной».

Анастасия Волочкова пытается устроить свою личную жизнь, но все ее романы не заканчиваются хэппи-эндом. После расставания с Олегом, которого, по ее словам, она любила, балерина вновь одинока.

волочкова личная жизнь расставание
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Все новости / Шоу-бизнес / Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
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