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В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
07:23
Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
07:21
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07:01
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Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
Политика
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
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Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму

  /   Обновлено: 20 мая 2021 07:18
Общество
Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
pixabay.com

Вильнюс, 20 мая. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон порекомендовал своим согражданам не посещать страны, в которых есть высокий риск заражения COVID-19. К таковым относится и Литва.

Осенью 2020 году страны Европейского союза утвердили систему «вирусных зон», по которой все государства разделены на цвета светофора. В зависимости от уровня заражения им присваивается красное, желтое или зеленое значение. Оно может изменяться раз в три недели. На текущий момент Литва имеет средний показатель. Об этом сообщает Baltnews.

Премьер Соединенного Королевства призвал британцев избегать отдыха в «янтарных» странах, к которым относится и Прибалтика. В противном случае им придется выполнять эпидемиологические меры.

«Если необходимо посетить «желтую» страну по первостепенным причинам, таким как семья или бизнес, тем, кто вернулся в Великобританию, придется изолировать себя, пройти обязательные тесты, заполнить форму каталога пассажиров и выполнить другие формальности» — говорится в заявлении политика.

Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
pxhere.com  / 

Предупреждение премьер-министра связано с тем, что многие британцы с возобновлением международного авиасообщения стали посещать страны ЕС и Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что жители Турции крайне недовольны украинскими туристами, которые не соблюдают никаких протоколов безопасности от COVID-19.

великобритания литва туризм коронавирус
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