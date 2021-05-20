Вильнюс, 20 мая. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон порекомендовал своим согражданам не посещать страны, в которых есть высокий риск заражения COVID-19. К таковым относится и Литва.

Осенью 2020 году страны Европейского союза утвердили систему «вирусных зон», по которой все государства разделены на цвета светофора. В зависимости от уровня заражения им присваивается красное, желтое или зеленое значение. Оно может изменяться раз в три недели. На текущий момент Литва имеет средний показатель. Об этом сообщает Baltnews. Премьер Соединенного Королевства призвал британцев избегать отдыха в «янтарных» странах, к которым относится и Прибалтика. В противном случае им придется выполнять эпидемиологические меры.

«Если необходимо посетить «желтую» страну по первостепенным причинам, таким как семья или бизнес, тем, кто вернулся в Великобританию, придется изолировать себя, пройти обязательные тесты, заполнить форму каталога пассажиров и выполнить другие формальности» — говорится в заявлении политика.

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Предупреждение премьер-министра связано с тем, что многие британцы с возобновлением международного авиасообщения стали посещать страны ЕС и Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что жители Турции крайне недовольны украинскими туристами, которые не соблюдают никаких протоколов безопасности от COVID-19.