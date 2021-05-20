Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне

Москва, 20 мая. Минобороны России начнет государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» уже в июне 2021 года.

Такую информацию ТАСС рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе. Известно, что запуски будут производиться с фрегата «Адмирал Горшков».

«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Горшков» планируется выполнить в июне», – отметил один из собеседников.

Всего, по заявлению второго информатора, корабль произведет четыре пуска в ходе испытаний. Комментарий в НПО машиностроения, где разработали и производят «Цирконы», информацию как-либо комментировать не стали.

Ранее журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС. Израильская армия использует почти что самую передовую на сегодня систему ПРО, однако в борьбе с самодельными устройствами «Железный купол» все же испытывает ряд сложностей и сбоит.