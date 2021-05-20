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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:13
Происшествия
Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
07:23
Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
07:21
Шоу-бизнес
Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
07:02
Общество
Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
07:01
Армия
Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
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Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
06:12
Происшествия
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Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне

Армия
Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 20 мая. Минобороны России начнет государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» уже в июне 2021 года.

Такую информацию ТАСС рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе. Известно, что запуски будут производиться с фрегата «Адмирал Горшков».

«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Горшков» планируется выполнить в июне», – отметил один из собеседников.

Всего, по заявлению второго информатора, корабль произведет четыре пуска в ходе испытаний. Комментарий в НПО машиностроения, где разработали и производят «Цирконы», информацию как-либо комментировать не стали.

Ранее журналисты сравнили эффективность системы ПРО «Железный купол» с ракетами ХАМАС. Израильская армия использует почти что самую передовую на сегодня систему ПРО, однако в борьбе с самодельными устройствами «Железный купол» все же испытывает ряд сложностей и сбоит.

ракета испытания циркон
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