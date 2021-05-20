Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске

Красноярск, 20 мая. Правоохранители организовали поиски пропавшей 12-летней девочки, которая ушла в школу и не вернулась домой.

О пропаже ребенка сообщила мать девочки-подростка. Вчера примерно в 18:30 (по московскому времени) вышла из школы и домой не пришла. К поискам подключили около 30 сотрудников полиции и волонтеры.

На момент пропажи она была в черной куртке, черно-серых шортах в клетку, на голове была панама черного цвета с белой надписью, черные кроссовки, рюкзак серого цвета. Из особых примет: азиатский тип лица, рост 170-175 см, среднего телосложения. Девочка темноволосая с карими глазами.

Ранее СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде. Школьник вышел утром из квартиры и бесследно исчез. Мальчика похитил местный бродяга.