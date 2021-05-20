Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба

Москва, 20 мая. Главное, за что люди ценят чайный гриб на протяжении тысячелетий — мощные пробиотические свойства.

Помимо этого, чайный гриб содержит большое количество антиоксидантов и витамины группы В, обеспечивающие здоровый метаболизм и защиту нервной системы. Как и другие продукты, полученные путем ферментации, напиток из чайного гриба может улучшить микрофлору кишечника, сообщает РИА Новости.

Свойства напитка таковы, что могут стать достойной альтернативой магазинным пробиотическим препаратам. Однако не стоит пренебрегать и здоровым питанием, а также употреблять древнее средство на основе чайного гриба в разумных количествах и не переусердствовать. Также можно многократно усилить антиоксидантные свойства, если изготовить напиток на основе зеленого чая, который насытит его полифенолами и обогатит другими полезными веществами.

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