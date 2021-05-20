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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:13
Происшествия
Магаданец несколько месяцев избивал полугодовалого младенца
08:02
Происшествия
В Киеве школьник угрожал повторить казанскую стрельбу
08:00
Политика
Военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией
08:00
Азия
Пакистан закупает два миллиона доз вакцины «Спутник V»
07:58
Происшествия
Камчатская прокуратура начала проверку после падения крана в порту
07:48
Общество
«Сногсшибательно!»: Хромченко показала трендовое пальто для полных дам
07:23
Армия
NI рассказал о модернизации российских ударных вертолетов Ми-28НМ
07:21
Шоу-бизнес
Одинокая Волочкова раскрыла правду об отношениях с возлюбленным Олегом
07:02
Общество
Пришло, откуда не ждали: Великобритания ударила в спину литовскому туризму
07:01
Армия
Россия проведет госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в июне
07:01
Происшествия
Девочка-подросток не вернулась из школы в Красноярске
07:00
Происшествия
Эксперты Крыма пояснили, откуда взялось кладбище с утопленными дельфинами на дне моря
07:00
Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
06:45
Политика
Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долгого и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
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Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба

Общество
Названы неожиданные полезные свойства чайного гриба
instagram.com  /  @kombuchajourney

Москва, 20 мая. Главное, за что люди ценят чайный гриб на протяжении тысячелетий — мощные пробиотические свойства.

Помимо этого, чайный гриб содержит большое количество антиоксидантов и витамины группы В, обеспечивающие здоровый метаболизм и защиту нервной системы. Как и другие продукты, полученные путем ферментации, напиток из чайного гриба может улучшить микрофлору кишечника, сообщает РИА Новости.

Свойства напитка таковы, что могут стать достойной альтернативой магазинным пробиотическим препаратам. Однако не стоит пренебрегать и здоровым питанием, а также употреблять древнее средство на основе чайного гриба в разумных количествах и не переусердствовать. Также можно многократно усилить антиоксидантные свойства, если изготовить напиток на основе зеленого чая, который насытит его полифенолами и обогатит другими полезными веществами.

Недавно врач рассказал, какие продукты полезно употреблять в жару. Жирную пищу лучше исключить из рациона, но употреблять больше кисломолочных продуктов, овощей и фруктов.

здоровье чай чайный гриб
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