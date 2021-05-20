Коммунальщики Таганрога возместят местной жительнице ущерб за поврежденное авто

Ростов-на-Дону, 20 мая. Муниципальное казенное учреждение Таганрога «Благоустройство» обязано возместить ущерб жительнице города, которая повредила машину попав в яму. Такое решение накануне принял городской суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, происшествие произошло в начале февраля, когда автомобиль проехал по переулку Колхозный и чуть не остался без колес. Состояние дорог настолько возмутило горожанку, что она обратилась в суд с исковым заявлением на коммунальную компанию, так как по ее мнению, именно они должны нести ответственность за содержание дорог.

Суд удовлетворил требования владелицы автомобиля и обязал МКУ «Благоустройство» возместить ущерб в размере 63 тысячи рублей, а также покрыть расходы на экспертизу, госпошлину и почтовые отправления.

Ранее ФАН сообщал, что с 14 июня по 1 октября на 1074-м километре путепровода трассы М-4 «Дон» близ поселка Дорожный движение будет закрыто. Ограничения вводятся на период планового ремонта сооружения, поэтому водителям необходимо искать альтернативные маршруты.