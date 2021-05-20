Эрдоган озвучит послание для всего мира на Северном Кипре 20 июля

Анкара, 20 мая. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении сделать послание для всего мира во время своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра 20 июля.

Глава государства во время встречи с турецкой молодежью рассказал о своих планах озвучить заявление на Северном Кипре, но при этом не уточнил тему своего выступления.

«Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез», — приводит телеканал ТРТ слова Эрдогана.

Турецкая Республика Северного Кипра будет отмечать 20 июля 47-ю годовщину вторжения войск Турции на Кипр. Если на греческом юге острова это день траура, то на турецком севере — главный праздник, который именуется как «День мира и свободы».