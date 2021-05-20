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06:45
Политика
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Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
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05:00
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Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
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Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
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Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу

Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
wikipedia.org  /  John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0

Лондон, 20 мая. Подруга принцессы Дианы «духовная целительница» Симона Симмонс заявила, что леди Ди была бы жива, если бы в 1995 году не дала скандальное интервью Мартину Баширу в BBC Panorama.

По словам Симмонс, Башир убедил принцессу Диану, что ее телефоны прослушиваются, а сотрудники продают истории о ней. Кроме того, журналист использовал поддельные банковские выписки, чтобы убедить брата Дианы, графа Спенсера, заставить принцессу придти на интервью.

Женщина вспомнила, как Башир в первый раз побывал в Кенсингтонском дворце. У интервьюера было много информации о благотворительных организациях принцессы Дианы, и она поверила, что давала интервью о своей благотворительной деятельности.

«Она вошла очень взволнованная и сказала: «Симона, он собирается сделать программу о моей благотворительности, разве это не замечательно?» — вспомнила Симмонс.

Но позже стало понятно, что интервьюер обманул принцессу, отмечает ее подруга. Башир якобы убедил Диану, что ее дом и телефоны прослушивались. Его влияние стало причиной смерти принцессы, считает «духовная целительница».

«Он разрушил ее психологически и сделал ее параноиком. <…> Я не сомневаюсь, что Диана была бы жива сегодня, если бы не поговорила с Баширом», — подчеркнула Симмонс.

Подруга принцессы напомнила, что в ноябре 1995 года программу с участием Дианы посмотрели 23 миллиона человек. Принцесса описала свой роман с бывшим армейским офицером Джеймсом Хьюиттом и выразила сомнения в том, что Чарльз станет королем. Диана также сообщил об измене мужа, заявив, что «в этом браке нас было трое, так что он был немного тесным».

Диана с 1981 года по 1996 год была женой принца Уэльского Чарльза — наследника британского престола. Она активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. В Британии принцессу называли «королевой людских сердец».

Ранее фанаты обнародовали в Сети редкие снимки принцессы Дианы, которые из-за забавных выражений лица и поз члена королевской семьи не попали в британские газеты. Снимки, были опубликованы в одном из фан-аккаунтов принцессы в Instagram.

принцесса диана диана башир королевская семья
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Все новости / Шоу-бизнес / Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
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