Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу

Лондон, 20 мая. Подруга принцессы Дианы «духовная целительница» Симона Симмонс заявила, что леди Ди была бы жива, если бы в 1995 году не дала скандальное интервью Мартину Баширу в BBC Panorama.

По словам Симмонс, Башир убедил принцессу Диану, что ее телефоны прослушиваются, а сотрудники продают истории о ней. Кроме того, журналист использовал поддельные банковские выписки, чтобы убедить брата Дианы, графа Спенсера, заставить принцессу придти на интервью.

Женщина вспомнила, как Башир в первый раз побывал в Кенсингтонском дворце. У интервьюера было много информации о благотворительных организациях принцессы Дианы, и она поверила, что давала интервью о своей благотворительной деятельности.

«Она вошла очень взволнованная и сказала: «Симона, он собирается сделать программу о моей благотворительности, разве это не замечательно?» — вспомнила Симмонс.

Но позже стало понятно, что интервьюер обманул принцессу, отмечает ее подруга. Башир якобы убедил Диану, что ее дом и телефоны прослушивались. Его влияние стало причиной смерти принцессы, считает «духовная целительница».

«Он разрушил ее психологически и сделал ее параноиком. <…> Я не сомневаюсь, что Диана была бы жива сегодня, если бы не поговорила с Баширом», — подчеркнула Симмонс.

Подруга принцессы напомнила, что в ноябре 1995 года программу с участием Дианы посмотрели 23 миллиона человек. Принцесса описала свой роман с бывшим армейским офицером Джеймсом Хьюиттом и выразила сомнения в том, что Чарльз станет королем. Диана также сообщил об измене мужа, заявив, что «в этом браке нас было трое, так что он был немного тесным».

Диана с 1981 года по 1996 год была женой принца Уэльского Чарльза — наследника британского престола. Она активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью. В Британии принцессу называли «королевой людских сердец».

Ранее фанаты обнародовали в Сети редкие снимки принцессы Дианы, которые из-за забавных выражений лица и поз члена королевской семьи не попали в британские газеты. Снимки, были опубликованы в одном из фан-аккаунтов принцессы в Instagram.