Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 20 мая. Больше тысячи жителей Камчатки проявили интерес к медицинскому помощнику и начали пользоваться приложением «Здоровье.ру», сообщает Минздрав Камчатского края.

Представленные в приложении возможности и информация интересуют жителей региона, в том числе в возрастных категориях старше 60 и младше 20-летнего возраста.

К программам «Инсульт», «Астма», «Псориаз» и «Детская неврология» подключились больше 50 человек, свыше 100 пользователей пообщались со специалистами в чатах. Жители Камчатки активно ведут дневники здоровья, следуя принципам двигательной активности, правильного питания и отказа от потребления алкоголя и табака.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал своим коллегам по правительству развивать инфраструктуру в Камчатском крае, чтобы поток туристов в регионе можно было безопасно увеличить. Таким образом глава государства отреагировал на высказывание вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который отметил, что туристы могут «просто вытоптать все».