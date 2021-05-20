Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ

Вильнюс, 20 мая. Несмотря на свою русофобскую политику, официальный Вильнюс продолжает закупать газ у Москвы. Объясняется это выгодными условиями сотрудничества с «Газпромом».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что Литва не горит желанием сотрудничать с Россией по вопросам поставок голубого топлива. Однако альтернативные поставщики не могут предложить конкурентные цены. Об этом сообщает Baltnews.

«Если у Литвы есть возможность не покупать СПГ, который для нее сейчас очень дорогой, то она это делает. У нее по-прежнему есть контракты на покупку СПГ, но на практике у России лучшее предложение среди всех поставщиков, именно поэтому литовский потребитель голосует рублем.», – заявил Юшков.

Он добавил, что в Азии высокие цены на газ, и стоимость СПГ в Евросоюзе также возросла. Однако Вильнюс имеет долгосрочный контракт с «Газпромом». Причем разница в цене голубого топлива отличается фактически в два раза. Поэтому Литва вынуждена работать с Россией по этим вопросам.

Ранее стало известно, что государства Прибалтики могут сильно пострадать, если Россия внесет их в список недружественных стран РФ.