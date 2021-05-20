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Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
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Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ

Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Вильнюс, 20 мая. Несмотря на свою русофобскую политику, официальный Вильнюс продолжает закупать газ у Москвы. Объясняется это выгодными условиями сотрудничества с «Газпромом».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков считает, что Литва не горит желанием сотрудничать с Россией по вопросам поставок голубого топлива. Однако альтернативные поставщики не могут предложить конкурентные цены. Об этом сообщает Baltnews.

«Если у Литвы есть возможность не покупать СПГ, который для нее сейчас очень дорогой, то она это делает. У нее по-прежнему есть контракты на покупку СПГ, но на практике у России лучшее предложение среди всех поставщиков, именно поэтому литовский потребитель голосует рублем.», – заявил Юшков.

Он добавил, что в Азии высокие цены на газ, и стоимость СПГ в Евросоюзе также возросла. Однако Вильнюс имеет долгосрочный контракт с «Газпромом». Причем разница в цене голубого топлива отличается фактически в два раза. Поэтому Литва вынуждена работать с Россией по этим вопросам.

Ранее стало известно, что государства Прибалтики могут сильно пострадать, если Россия внесет их в список недружественных стран РФ.

россия газ литва
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