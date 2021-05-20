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новостей
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
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Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака

Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
ИТАР-ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 20 мая. Певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что благодаря своему мужу Михаилу Земцову стала значительно более терпимей, что положительно сказалось на их семейной жизни.

Артистка живет с Земцовым уже 17 лет. За эти годы, по ее словам, были и радости, и трудности, но благодаря мужу она научилась быть более мудрой. Главным же для крепкого брака Орбакайте назвала терпение.

«Поначалу эйфория, конфетно-букетный период, всепрощение и всепонимание. А потом уже люди обращают внимание на характер, на то, что не нравится друг в друге. Наверное, не надо давить», — заявила певица в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

В какой-то момент Орбакайте согласилась с мнением о том, что «женщины — с Венеры, мужчины — с Марса», ведь они с супругом совершенно разные по характерам.

«Миша — такой человек, что ему необходимо отсидеться и отмолчаться, даже если произошел какой-то конфликт, мы стараемся не выяснять отношений. А я более эмоциональная, но если была раньше резкая и взрывная, то благодаря Михаилу стала более терпимой, начала анализировать. Хотя иногда проскальзывает, ну а потом приходится сглаживать углы», — заявила звезда.

В преддверии своего 50-летия, которое она отметит 25 мая, Орбакайте в одном из интервью рассказала о наставлениях матери, певицы Аллы Пугачевой. Артистка призналась, что советов было очень много и на все случаи жизни, однако один она запомнила больше остальных: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!».

орбакайте пугачева брак земцов
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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
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