Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака

Москва, 20 мая. Певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что благодаря своему мужу Михаилу Земцову стала значительно более терпимей, что положительно сказалось на их семейной жизни.

Артистка живет с Земцовым уже 17 лет. За эти годы, по ее словам, были и радости, и трудности, но благодаря мужу она научилась быть более мудрой. Главным же для крепкого брака Орбакайте назвала терпение.

«Поначалу эйфория, конфетно-букетный период, всепрощение и всепонимание. А потом уже люди обращают внимание на характер, на то, что не нравится друг в друге. Наверное, не надо давить», — заявила певица в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

В какой-то момент Орбакайте согласилась с мнением о том, что «женщины — с Венеры, мужчины — с Марса», ведь они с супругом совершенно разные по характерам.

«Миша — такой человек, что ему необходимо отсидеться и отмолчаться, даже если произошел какой-то конфликт, мы стараемся не выяснять отношений. А я более эмоциональная, но если была раньше резкая и взрывная, то благодаря Михаилу стала более терпимой, начала анализировать. Хотя иногда проскальзывает, ну а потом приходится сглаживать углы», — заявила звезда.

В преддверии своего 50-летия, которое она отметит 25 мая, Орбакайте в одном из интервью рассказала о наставлениях матери, певицы Аллы Пугачевой. Артистка призналась, что советов было очень много и на все случаи жизни, однако один она запомнила больше остальных: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!».